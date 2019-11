- Det jeg kaster op er en vision, et langsigtet perspektiv for at skabe en reel kulturkommune, skriver Klaus Eusebius Jakobsen blandt andet i sit læserbrev. Privatfoto Foto: www.lplusv.dk

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Europæisk kulturhus? - Det handler om at have visioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Europæisk kulturhus? - Det handler om at have visioner

Debat Næstved - 23. november 2019 kl. 20:11 Af Klaus Eusebius Jakobsen, viceborgmester (R), næstformand i Kultur- og Demokratiudvalget, Gl. Skovridervej 4A, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Europæisk kulturby? Mine tanker om Næstved Kommune som europæisk kulturby har givet nogle kommentarer, og tak for den debat - senest fra Sebastian Mylsted-Schenstrøm, (V og i øvrigt medlem af Kulturudvalget), der kalder forslaget en besynderlig prioritering.

Jeg kunne give SMS ret, hvis vi talte om et tidsperspektiv på et eller to år - men vi taler om et tidsperspektiv på 13 år (det er først i 2032, at Danmark igen kan udpege en by til europæisk kulturby).

Så det jeg kaster op er en vision, et langsigtet perspektiv for at skabe en reel kulturkommune. Vi er ikke i mål med at opfylde serviceloven i forhold til skoler, ældre og handicappede. Det erkender jeg, men det er jo netop det, vi arbejder ihærdigt på i disse år via øgede driftsudgifter.

Og mens vi nu taler om det, så er det måske slet ikke for tidlig at begynde at overveje, hvad det er for en offentligt ejet virksomhed (som det så »smukt« hedder indenfor det kommunale sprog), vi skal placere på havneområdet. Dette skal ske samtidig eller før, der begynder at blive byudviklet der. Dette synes nemlig at være en vigtig forudsætning for tiltrækning af borgere til området, både som boende men også i dagligdagen. Dette nu fordi vi fik flyttet svømmehallen, der gerne skulle stå færdig i 2023 ude på Stenlængegård-området.

Så, ja: Et koncerthus eller et spændende borgerhus? Eller...?

relaterede artikler

Debat: Næstved skal op på Bodøs kulturniveau 20. november 2019 kl. 15:30