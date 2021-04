Bettina Hansen mener, at det er mere ærligt at tone rent flag, inden vælgerne skal sætte deres kryds, frem for at melde det ud efter valge. Arkivfoto

Debat: Et ønske om skattelettelser betyder ikke pr. automatik mindre velfærd

I Sjællandske den 14. april udtrykker Lars Refsgaard (LR) sin bekymring over Rune Kristensens ønsker for Næstved Kommune, som han benævner »ting af tvivlsom værdi«. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad det helt præcist er LR mener her.

Så vidt jeg kan se, er LR enig i, at der skal fokus på gode skoler, institutioner, ældrepleje og sygeomsorg. Så langt - så godt. Er det mon i så fald tiltrækning af flere arbejdspladser, at passe bedre på miljøet og styrkelse af de frivillige fællesskaber, som LR mener er af tvivlsom værdi?

Personligt mener jeg, at det lige præcis er nogle af disse indsatsområder, der netop kan medvirke til en styrkelse af velfærden uden, at det nødvendigvis skal finansieres af skattestigninger.

Et ønske om skattelettelser betyder ikke pr. automatik mindre velfærd. Det kan også være udtryk for, at borgerne er blevet mere uafhængige og har fået større mulighed for selvstændighed i deres liv, hvilket giver mere råd til velfærd på andre områder.

Jeg mener, at det er mere ærligt at tone rent flag, inden vælgerne skal sætte deres kryds, frem for at melde det ud efter valget (nogle husker muligvis stadig de varslede skattestigninger fra det nye politiske flertal efter KV 2017, der heldigvis blev fejet af bordet igen).