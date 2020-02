Debat: Er vores byråd til salg?

Er Mogenstrup Ås blevet fredet for sjov?

Det er et stort spørgsmål, og det mener Næstved Kommune og DSB åbenbart.

Hvorfor vil DSB i samarbejde med Næstved Kommune ellers opføre mindst ti kæmpebygninger, som er 10 m høje og 300 meter lange, samtidig med at man tilsidesætter fredningen og kommunens egen hensigtserklæring om at bevare uerstattelig natur for eftertiden.