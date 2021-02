Planerne om at nedrive kroen og bygge lejligheder, det har vi nu hørt om de sidste 10 år, uden at det er blevet til noget, skriver Børge Andersen. Foto: Anna Møhl

Debat: Er udviklingen af Mogenstrup slut?

Debat Næstved - 20. februar 2021 kl. 14:06 Af Børge Andersen, Åvænget 1B, Mogenstrup Kontakt redaktionen

Der er ikke udstykket en eneste byggegrund i Mogenstrup i de år vi har været en del af

Næstved Kommune og der er nu ikke flere ledige grunde og kun ganske få huse til salg.

På Lov Vej (hovedgaden) har vi 10 velfungerende forretninger, en elektriker og et autoværksted.

Vi har fuldt udbygget Skole, Børnehave, Idrætshal, Svømmehal, Udendørs sports arealer, Golfbane.

Vi har Lægehus, Tandlæge klinik, Plejehjem og Ældreboliger.

Vi har under et kvarters kørsel til Motorvejen, uden risiko for kødannelse som på Gedestien, vi har et kvarters kørsel til Stationen og Næstved centrum. Vi har en pragtfuld natur.

Jeg tror ikke, at der er noget andet sted i kommunen, hvor alle disse ting samlet kan tilbydes.

Ja, vi har alt det en tilflytter efterspørger, men vi kan bare ikke tilbyde noget sted at bo.

Der findes masser af passende arealer i forbindelse med de eksisterende boligkvarterer, men ingen tegn på udstykning. Hvorfor ikke? Hvis dette fortsætter, bliver vi jo udkants Næstved.

Borgmesteren udtalte engang i forbindelse med etablering af DSB-værkstedet, at det var godt for kommunen og godt for Mogenstrup. Det kan da kun være godt for Mogenstrup, hvis vi kan tilbyde medarbejderne et sted at bo, og det kan vi ikke. Men Borgmesteren og de øvrige byrådsmedlemmer kender måske ikke rigtig noget til Mogenstrup. Vi har jo desværre ikke mere lokale medlemmer i byrådet.

Jeg ved godt, at der er planer om at nedrive kroen og bygge lejligheder, det har vi nu hørt om de sidste 10 år, uden at det er blevet til noget. Selv om det skulle blive en realitet, er det jo kun lejligheder, tilflyttende børnefamilier vil jo oftest efterspørge byggegrunde eller huse.

Sæt gang i nogle udstykninger og videre udvikling af Mogenstrup!

