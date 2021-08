Debat: Er musikbrand slået igennem om Hyllinge skole

Inden sommerferien besøgte Michael Perch (S), Lars Hoppe Søe (R) og Jørgen Christiansen (S) Hyllinge Skole for at høre hvorfor der er så få elever. Privatfoto

Af Cathrine Riegels Gudbergsen, Broksø Hovedgård, Broksøvej 60, Herlufmagle

I sommer var der indlæg om, at der ikke kunne gøres noget for Hyllinge skole uden det kostede mange penge. I dag er overskriften et forslag om at lukke Hyllinge skole.

Jeg mener, bestemt det er muligt at tiltrække elever til Hyllinge skole uden at det behøver koste ekstra. I sin tid sad jeg i skolebestyrelsen på Svalebæk skolen (Faxe kommune). Her så vi den samme tendens nemlig vigende børnetal. Vi besluttede at blive en profilskole, for os var det oplagt med udeskole, da skolen lå naturskønt. Dette skete samtidig med at vi fik en lokal leder der brændte for lige netop dette koncept. Gennem et par år var der også kun personaler ansat der brændte for konceptet, dette smittede så vi faktisk fik vendt elevtallen og blev en tilvalgsskole.

Jeg kan forstå, hvilket er nyt for mig, at Hyllinge faktisk er profileret som en skole med stort musisk fokus. Spørgsmålet er så om den profilering er slået igennem, og om man har personale, der har de bedste kompetencer og brænder for at sørge for, at det er det, man er. Jeg ved det ikke.

Men jeg vil på det kraftigste opfordre både BSU og skolebestyrelse/skoleledelsen til at se på det. Det vil ikke ændre noget med et snuptag, det er et langt sejt træk, men det er muligt.

Jeg finder, det er vigtigt at vi har et bredt tilbud af skoler i Næstved kommune. Store som små, private som kommunale, byskoler og landskoler. De skal ikke tilbyde det sammen fordi vores børn er ikke ens, men de skal sørge for mangfoldighed og supplere hinanden så vore børn får de bedste muligheder.

Ifht. til forslag om at ændre hele skolestrukturen, så giver det mening at evaluere på hvad der fungere og ikke fungere, men en evaluering må ikke blive en del af en valgkamp. Det kan vi ikke være bekendt som politikere overfor børnene, forældrene og naturligvis personalet.