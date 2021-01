Ser Kristian Skov-Andersen sig selv som højre-extremist, eller bliver han i Venstre for fortsat at kunne kalde sig »borgmesterkandidat«?, spørger Aage Vedel.

Debat: Er Venstre nu det ekstreme højre?

Af Aage Vedel, H C Lumbyes Vej 160 C, Næstved

Oven på Lars Løkke Rasmussens udmelding af Venstre og tale om, at han vil danne et nyt parti, er der forståeligt nok spekulationer om fremtiden både i og uden for Venstre.