Baronesse Helle Reedtz-Thott er formand for styregruppen bag planen og bestyrelsesmedlem i Dansk Kyst- og Naturturisme. Susanne Andersen er ikke tilfreds med, ar TV2 Øst har klippet baronessen ud af indslaget på tv. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Er TV2 Øst kvindefjendsk? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Er TV2 Øst kvindefjendsk?

Debat Næstved - 10. september 2020 kl. 18:35 Af Susanne Andersen, H.C Andersensvej 10, Slagelse Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag den 31. august blev en samlet vækstplan for turismen på Sjælland og øerne præsenteret. Vækstplanen blev officielt overleveret til erhvervsminister Simon Kollerup (S) ved et pressemøde på Holmegaard Værk.

Initiativtager til planen er Erhvervsministeriet og en styregruppe med særligt udpegede medlemmer, som i mere end halvandet år har arbejdet på planen. Der er bred opbakning til vækstplanen fra turismeerhvervet, destinationer, 17 kommuner, aktører og politisk hold.

TV2 Øst dækkede pressemødet og bragte samme dag omtale af vækstplanen i et nyhedsindslag og en opfølgende web-artikel. På behændig vis har TV2 Øst gjort sig stor umage for ikke at nævne, hvem som har stået i spidsen for arbejdet.

Advokat og CEO i Gavnø Fonden, Helle Reedtz-Thott, er ikke alene styregruppens formand, men var også dagens hovedtaler, ministerens velkomstkomité sammen med Næstveds borgmester Carsten Rasmussen (S) og pressemødets ordstyrer.

Hvorfor man behændigt har sikret sig, at kvinden bag det hele er klippet ud af alle optagelser, ikke interviewet eller nævnt med et ord, er mig en stor gåde. Det må være et bevidst valg.

Øvrige medier, inkl. denne avis, har leveret en etisk observans, troværdighed og integritet i det journalistiske mediearbejde. Det må anses for relevant og fagligt interessant at få belyst hvilke analyser, evidens og politiske overvejelser, der ligger bag den ambitiøse vækstplan, som er modtaget med stor ros.

Er den redaktionelle ledelse på TV2 Øst, som i øvrigt består af 85 procent mænd, kvindefjendsk? Trænger bestyrelsen til at kigge nærmere på, hvordan direktionen er sammensat, så man sikrer, at den slags forstenet mandschauvinisme ikke hører hjemme i 2020?

Svar fra Jens Østergaard, ledende nyhedsredaktør, TV2 ØST:

Kære Susanne Andersen. Til dit konkrete spørgsmål kan jeg svare nej. TV2 ØST er bestemt ikke kvindefjendske. Vi vælger ikke kilder efter køn. Generelt er det da heller ikke min opfattelse, at vores seere og brugere opfatter os som kvindefjendske.

Til den konkrete sag vil jeg medgive dig, at som formand for styregruppen kunne Helle Reedtz-Thott sagtens have sagt ord i vores indslag. Men man skal jo altid prioritere kilderne, alle kan ikke være med. Her valgte vi at få udtalelser fra ministeren, der kom for at få projektet overleveret, og fra de to parter, der nu skal sætte ord bag handling, nemlig politikerne og turistdestinationerne. Og det synes jeg var en helt fair prioritering i forhold til indholdet.

I øvrigt at det værd at bemærke, at en ud af de tre medvirkende i vores indslag var borgmester Anette Mortensen fra Stevns Kommune. Og selv om det selvfølgelig ikke skal være afgørende for vores valg af kilder, så tør jeg godt sige, at i forhold til kønsrepræsentationen ved seancen havde vi procentuelt mindst lige så mange kvinder i fjernsynet, som der var til stede ved begivenheden.

Som en del af hele pakken om turistudspillet havde vi også et lille indslag om dem, der arbejder i branchen. Her var det bureauchef Majbritt Sørensen fra Sol og Strand på Falster, der medvirkede. På den baggrund synes jeg godt, vi kan afvise at have lavet en kvindefjendsk prioritering i sagen.