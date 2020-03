Debat: Enhedslisten tager af kassen

Corona gør, at flere kernevelfærdsområder i Næstved Kommune står over for en kæmpe opgave. En opgave, der kommer til at koste flere ressourcer end der er afsat inde for områderne. Enhedslisten ønsker ikke, at det kommer til at betyde besparelser, når krisen er ovre. Derfor har Enhedslisten stillet ovenstående forslag til Byrådet om at tage af kassen.