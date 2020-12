Debat: Enhedslisten svarer på motorvejskritik

Det er helt rigtigt, at EL hellere vil fremme den offentlige trafik frem for privatbilismen. Som mange mennesker nok har hørt, så er der en pågående klimakrise, og en løsning på denne er ikke at sende flere mennesker ud i deres egne biler. Alt viden viser, at større veje leder til flere biler.

Enhedslisten er et af de partier i Næstved, som er allermest bevidste om, at halvdelen af Næstved Kommune bor uden for Næstved by. For mange af os ude på landet er det helt umuligt at opretholde en dagligdag uden bil. Men det betyder ikke, at vi skal arbejde for at få flere biler på vejene. Vi skal derimod give bedre forhold for dem, som er nødt til at bruge deres bil, mens en opgraderet kollektiv trafik skal tage sig af resten. Det vil være bedst for klimaet, og give bedre forhold på vejene for håndværkere og andre, som ikke kan undvære deres bil.