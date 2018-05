Byrådsmedlem for Enhedslisten, Freja Lynæs Larsen, opfordrer andre partier til at bidrage til en aftale, der er til gavn for både lærere og elever i Næstved Kommune.

Debat: Enhedslisten støtter stadig lærerne - hvem gør ellers?

Regeringen måtte gi' sig på lønnen o.m.a. for at undgå en arbejdskonflikt, og der kom en række gode aftaler forud for urafstemningen. Til gengæld stod de fast på deres ret til at diktere lærernes arbejdstid - om nødvendigt med et fornyet lovindgreb.