Debat: Enhedslisten er med i budgetforliget

Forliget er blevet et budgetforlig over to år - dette sikrer at de midler der tilføres velfærdsområdene, dagplejen, skolerne og ældre og omsorgsomdrådet fastholdes i en toårig periode.

Velfærdsområderne tilføres i begge år omkring 58,5 millioner kroner. Og det garanteres, at de midler der kommer via finansloven tilføres velfærdsområderne ubeskåret.

Budgetforliget har som konsekvens, at Næstved Kommune kommer til at gennemføre en hurtigere indførsel af minimumsnormeringer på dagpasningsområdet end den regeringen har meldt ud. Forliget indebærer også, at der arbejdes med at indføre fritidsaktivitetstilbud for de 10 til 15 årige, der har behov.