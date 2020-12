- Den største frygt lige nu er, at Enhedslisten stikker en kæp i hjulet for en motorvej mellem Næstved og Rønnede, mener byrådsmedlem Søren Revsbæk. Foto: Thomas Olsen

Debat: Enhedslisten er den største trussel mod motorvej

Af Søren Revsbæk, byrådsmedlem for Venstre, Havrevænget 2, Næstved

Den 2+1 vej som godserne langs Rønnedevejen tilbyder, er fortidens løsning på nutidens trafiktrængsel. Helt tilbage i 2001 var daværende borgmester Henning Jensen og jeg til møde med daværende trafikminister Flemming Hansen, om netop 2+1 løsningen. Dengang kunne det have givet den ekstra kapacitet på vejen, men nu er tiden løbet fra det.

Der er simpelthen for meget trafik, og skal Næstved kommune udvikle sig, så skal pendlere, håndværkere, lastbiler etc. kunne komme hurtigt frem, og der er 2+1 ikke nok.

Den største frygt lige nu er, at Enhedslisten stikker en kæp i hjulet. Det kan ske, hvis Regeringen, for at redde sit politiske liv, efter ulovligheder og skandalesager, siger ja til Enhedslisten krav om mere til kollektiv trafik og mindre til motorveje. Vi har allerede set det med Nordsø-olien, hvor EL pludseligt får deres politik 100 procent igennem.