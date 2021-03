Foto: Anders Ole Olsen

Debat: En stillingtagen til havnen

Debat Næstved - 10. marts 2021 kl. 09:17 Af Michael B. Clausen, Smallegade 10, Fodby Kontakt redaktionen

Keld Stillings indlæg om havnen fylder snart den berømte cm., hvis papiret blev stablet, og det siges, at projektbeskrivelser koster en million pr. cm. Det ville også være fint med så meget gratis arbejde for by og havn, hvis synspunkterne var alsidige, men det er de ikke.

At masterplanen med udflytning til Ydernæs ikke synes at have gang på jorden, skal jo ikke forhindre nogen i at vedblive med at tale for den, men Stilling overser en række parametre i sine fortaler for den. Det vil være umuligt at genplacere de rekreative aktiviteter på Ydernæs på levedygtig vis. Derfor er der ikke tale om en realistisk SWOT-analyse.

Byen har ikke noget akut behov for udbygning på havnearealerne. Udover de store projekter på Rådmandshaven og Stenlængegård er der også mindre boligprojekter, som vil skabe mulighed for nye borgere i byen. Planerne for café-liv på havnen ser fine ud, men ikke for bevarelsen af midtbyen. Der er meget, der suger liv ud af den, blandt andet Storcentret - og det er ikke endnu et »sug« i sydlig retning, der brug for.

Ingen kan ønske, at midtbyen sygner hen, og i stedet for mere konkurrence bør der satses på en begrænset byudvikling inderst på havnen og forskønnelse af samspillet mellem midtbyen og en levende havn. Midtermolen med eller uden siloen kan være væsentlige elementer heri.

Trafikhavnen bør overleve på sit nuværende aktivitetsniveau. Både borgmester og andre i byrådet har fremsat gode forslag om fortsat drift længere ude i inderhavnen - i Vejle er der (også) kun 400 meter mellem Bølgen og »støj og støv« - og/eller ved et mindre nyanlæg øst for sejlklubberne på Ydernæs, hvor bagland og adgang til ringvejene ligger til højrebenet. Kajen ved Karrebæksminde kan være en reserve ved spidsbelastning, har man set.

Således burde alt kunne havne på rimelig og bæredygtig vis for alle interesser, og det ville være gavnligt med en snarlig hensigtserklæring i byrådet, som både afliver lukningsspøgelset og helt vilde planer, som allerede er dømt urealistiske.

