Finn Ganneskov Pedersen er bestemt ikke tilfreds med borgmester Carsten Rasmussens (S) svar - han har selv en række løsningsforslag. Foto: Jan Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: En stige er ikke nok Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: En stige er ikke nok

Debat Næstved - 13. februar 2021 kl. 19:15 Af Finn Ganneskov Pedersen, Ingemannsvej 20, Næstved Kontakt redaktionen

Når man læser artiklen den 28. januar i Sjællandske, og specielt artiklen den 21. januar, må man virkelig tage sig til hovedet. Det er himmelråbende og virker noget ubegavet, at borgmesteren udtaler sig, som han gør i denne sag. Jeg kan til fulde forstå forældres alvorlige bekymring over den situation, der næsten ikke kan undgå at opstå, når de kommer gående med deres små purke, hvis kontrol over færdsel og motorik ikke er færdigudviklet.

Når børnene i deres iver ser legepladsen, sætter de farten op med risko for at miste balancen og falde i åen. Derfor vil det være ret og rimeligt med et lavt hegn helt nede ved kanten fra tunellen og frem til den vandrette del af stien.

Borgmesteren udtaler, at den løsning har man ikke valgt, da det vil være synd - ikke mindst for lystfiskerne, hvis man ikke længere kan komme helt tæt på vandet. Hvorfor i himlens navn skal det overhovedet være tilladt at fiske i den frilagte Suså - det kan vil næsten sidestilles med at fiske i fiskedammen i Tivoli.

Hr. borgmester, nu ved jeg jo ikke, hvor godt du kender byen, men der er masser af muligheder fra havnen og ud langs med kanalen, hvor der oven i købet er indrettet pladser til formålet. Derfor finder jeg dit svar meget bemærkelsesværdigt, når der tales om et lavt hegn (75-100 cm), som uden problemer kunne placeres helt nede ved kanten uden gene for nogen.

Mede hensyn til stigen beskrives det, at hvis man er så uheldig at falde i vandet, er der mulighed for at blive ført med strømmen og få fat i den gule stige og dermed undgå at drive ind i den mørke tunnel. Bare lige lidt info, strømmen går jo begge veje afhængig af tidevandet. Det er jo ikke op til Kommune at bestemme, det er naturloven, og heldigvis for det.

Det er heldigvis sjældent, at man møder en borgmester, der sætter lystfiskeres oplevelser over små uskyldige børns sikkerhed. Hvad med at opsætte et kraftigt armeringsnet ved indgangen til tunnelen. Det vil sikre, at hverken børn eller voksne kan blive ført ind i den mørke tunnel.

relaterede artikler

Stige kan redde liv 21. januar 2021 kl. 15:00