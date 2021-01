Det er på stykket her, at Bente Bernth ønsker, hegnet bliver forlænget. Privatfoto

Debat: Én stige er ikke nok!

Han takkede mig for brevet og sendte mit forslag videre til Torben Kelm Danielsen, som står for disse eventuelle forbedringer af sikkerheden i Næstved by. Mit forslag går ud på at forlænge hegnet fra det bestående og videre på det skrå lille stykke - fire til fem meter - indtil stien går fladt lige ud mod legepladsen.