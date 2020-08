Hilbert Andersen ønsker, at byrådet beslutter at flytte DSB værkstedet, som skal placeres for foden af Fårebakkerne. Foto: Robert Andersen

Debat: En sidste appel til byrødderne: Genplacer DSB-værksted

Når lokalplanforslag om industrialisering af et af Næstved kommunes smukkeste naturområder og udpeget som »geologisk national interesse område«, forventeligt bliver vedtaget på byrådsmødet tirsdag den 25. august, så begynder næste fase: Ansøgning til fredningsnævn om at udvide Fladsågårdsvej i et fredet geologisk interessant ås gennemløb, inkl. nedrivning af tre historiske landhuse. Hvis ikke fredningsnævnet siger nej, så begynder en meget dyr anlæggelse af ændret tilkørselsforhold til Præstølandevejen fra Fladsågårdsvej og Næstelsø Præstemarksvej, måske med en ny stor rundkørsel. Hvem betaler kære politikere?

Man behøver ikke en høj byplanlæggereksamen for at regne ud, hvad der ville være billigst. Hypotese: Jeg vil æde min gamle hat på, at om 10 år er samme sted planlagt et ekstra spor fra Næstved Station, fordi det simpelthen er for besværligt og risikabelt at krydse dobbeltsporet med en ordinær togdrift på 8-10 tog i timen.