Debat: En ny charmeoffensiv skal lokke tilflyttere til

Tiden er gunstig for en ny og målrettet bosætningspolitik. I år er det valgår, og det er et rigtig godt tidspunkt, at politikerne fortæller den gode historie om Næstved Kommune. De skal gøre en aktiv indsats for at få nye borgere og dermed tiltrække nye børnefamilier og medarbejdere til at overveje at bosætte sig i vores kommune.