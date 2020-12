Debat: En million kroner til en mølle

I mørket vil man kunne se et mindre rødt lys midt i møllen, som er placeret i et gammelt sprosset vindue. Dette lys leder Mette Pan og andre skibe sikkert frem og tilbage til Næstved havn.

Møllen har tidligere været kommunens ejendom, men den er nu givet videre til et Møllelaug. Møllelaugets arbejde går ud på at restaurere møllen, så den igen kommer til at male mel. Møllen kan efter restaurering indgå i undervisning for skoler, børnehaver og uddannelsesinstitutioner, samt til udstillinger, foredrag og vielser.