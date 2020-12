Penge fra et eventuelt salg af havnens sommerhusgrunde på Enø kan blive brugt på et kvalitetsløft til bymidten, mener Keld Stelling. Foto: Næstved Kommune

Debat: En havn i lyst og nød

Debat Næstved - 04. december 2020 kl. 16:30 Af Keld Stelling, Krogagervej 20, Næstved Kontakt redaktionen

Salgsprocessen for havnens sommerhusgrunde må ikke mislykkes. Der kan vise sig fordele for både kommunen, havnen, fritidsfolket og borgerne. Næstved kan, af hensyn til erhvervsudviklingen, ikke undvære de indtægter og det image, som en ny erhvervshavn og en motorvej kan give.

Og bymidten har brug for et kvalitetsløft - ikke mindst som følge af de planlagte investeringer øst for Næstved Storcenter. Indtægter fra grundsalget kan blive et springbræt til at få etableret havnefasciliteter udenfor bymidten, også når det gælder fritidssejlerne. EU arbejder for, at havne ikke må subsidieres. Det ligger også i forarbejdet til en ny dansk havnelov, og lejeindtægter fra sommerhuse kan blive betragtet som subsidier.

Går man tilbage og læser byrådets mødereferat fra den 28. januar i år, er det sandsynligt, at grundsalget skal en ekstra tur over byrådet. Byrådsmødet den 28. januar var primært lukket, da sagen vedrører Næstved Havns salg af fast ejendom, herunder kommunens ejerstrategi for havnen og øvrige bilag. Lukkede dagsordner, der vedrører borgernes almenvel, gavner ikke demokratiet.

Dagsordenen på Næstved Havns bestyrelsesmøde den 8. oktober i år om grundsalget var derimod åbent. Der blev talt om en »eventuel investor« til de ikke solgte grunde, og at lejerne orienteres om handlingsplanen.

Hvert enkelt havnebestyrelsesmedlem har et selvstændigt ansvar, og fire byrådsmedlemmer (minus formanden) kunne sige fra, hvis de mente, at der blev truffet for vidtgående beslutninger.

Fra tidligere tiders latinske havnedebat ved vi, at det er nødvendigt at sejle - navigare necesse est. For mig at se er det byrådet, der den 28. januar i år, ikke fik redningsvesten på, da de stak til søs.

Burde man ikke have forudset, at der ville være en restgruppe af ikke solgte grunde, når salgsperioden slutter?

