Næstved Kommunes forvirrende og meningsløse omstillingssystem hører ingen steder hjemme og skader mere, end det gavner, mener Lars Flemming Mogensen. Privatfoto

Debat: En bureaukratisk omstillingscentral?

Debat Næstved - 18. november 2020 kl. 12:12 Af Lars Flemming Mogensen, Figenvej 31A, Næstved Kontakt redaktionen

Forleden skulle jeg i kontakt med kommunen med et alment spørgsmål. Først havde jeg læst om emnet på kommunens hjemmeside, men da jeg ikke syntes, at det gav meget svar på mit spørgsmål, men snarere skabte flere, valgte jeg at ringe på det direkte nummer, der var opgivet på hjemmesiden.

Det jeg troede var et direkte nummer, viste sig snarere tværtimod at være et omstillingsnummer til et andet nummer. Først efter fire omstillinger kom jeg igennem til en, der kunne hjælpe mig.

Men det kunne vedkommende desværre ikke. I stedet fik jeg et privat arbejdsnummer til en medarbejder, som jeg kunne ringe til fredag formiddag, hvor vedkommende var ledig for møder og lignende.

Tragikomisk oplevelse Jeg ringede dagen efter på det direkte nummer, troede jeg. Men nej, jeg skulle selvfølgelig igen igennem fire omstillingsmedarbejdere, før jeg kom frem til en, der fortalte, at den ansatte, jeg skulle have fat i, havde fast fri om fredagen (?!)

Hvor var det dog en mærkelig og nærmest tragikomisk oplevelse på grænsen til det vanvittige! Jeg er efter den oplevelse glad for, at jeg ikke er mere i kontakt med kommunen end allerhøjst nødvendigt.

Ja, bureaukratiet længe leve, og hvor ville det pynte for kommunen som helhed, hvis det blev begrænset væsentligt. Men jeg synes også, at det sætter de ansatte i mistillid og tvivl overfor borgerne, som næsten ikke kan vide med sikker, når de ringer, om de ansatte blot er »til« for at stille en videre, eller om de faktisk har en given uddannelse eller kompetencer indenfor de områder, en kommune har brug at skulle varetage.

Bedre kommunikation Om ikke andet kunne de tydeliggøre lovgivningen på et bestemt område på deres hjemmeside, så man slipper for at tage telefonisk kontakt til dem.

Det offentliges ry er så om så alt efter, hvem man spørger.

Dette forvirrende og meningsløse omstillingssystem hører ingen steder hjemme og skader mere, end det gavner. Hjælp borgerne, hjælp de ansatte og hjælp kommunen som helhed til bedre kommunikation og dermed nemmere vej til at få hjælp.

Om det gælder små eller store spørgsmål: Næstved Kommune fortjener i den grad bedre!

