Det er ikke kommunen, der tager initiativ til placering af solcelleanlæg, fastslår Tina Højlund Pedersen. Privatfoto

Debat: En blanding af teknik, følelser og lovgivning - eller mangel på samme

Debat Næstved - 05. marts 2021 kl. 17:01 Af Tina Højlund Pedersen, byrådsmedlem (S), Ringstedgade 105, Næstved Kontakt redaktionen

Den igangværende omstilling til mere bæredygtig energiproduktion med et grønnere og mere klimavenligt aftryk går de fleste stærkt ind for til trods for store tilpasninger på forskellige områder. Og udviklingen er accellereret kraftigt de seneste år, hvad angår de tekniske anlæg, og deres rentabilitet er også steget gevaldigt.

Læs også: Minister underkender stort solcelleprojekt i Nylandsmose

Produktion af el fra solceller i fordoblet de seneste fem år, og udviklingen går så stærkt, at solceller inden for få år vil kunne producere mere strøm end samtlige danske vindmøller.

Udkonkurrerer afkastet

Det har afstedkommet en voldsom stigning i ansøgninger om solcelleanlæg hos kommunale planlægningsafdelinger og helt nye fronter i den politiske diskussion trækkes op - for den nationale lovgivning er IKKE fuldt med.

Det er derfor op til byrådet at fastlægge retningslinjer og administrationsgrundlag under hensyntagen til lovens bestemmelser, og ifølge planloven skal større tekniske anlæg hovedsagligt placeres i byzoner og industriområder og dermed friholde landzonen af hensyn til den landskabelige oplevelse og landbrugsproduktionen. Problemet er så, at der ikke findes så store områder bynært eller ved motorveje, og rentabiliteten i solcelleanlæg udkonkurrerer afkastet fra traditionelle afgrøder for store jordbesiddere, som derfor har stor interesse i at skifte til den nye »grønne afgrøde«.

Det er ikke kommunen der tager initiativet

Samtidig er der stor efterspørgsel efter bæredygtig energiproduktion fra erhvervsliv og borgerne - men ingen ønsker at være nabo til hverken vindmøller eller solcelleanlæg, som skal være af en hvis størrelse og omfang for at det for alvor batter noget på nationalt plan.

Kommunen skal behandle alle ansøgninger på lige fod og indlægge hensyn til alle interessenter, men det er jo ikke kommunen, der tager initiativet til placering med mere. Så når der i Næstved kommune er udpeget 19.000 hektarer, hvor der potentielt kunne være solcelleanlæg, så er det jo ikke ensbetydende med, at jordbesidderen er interesseret. Der er p.t. mange problematikker, hensyn og gråzoner, og derfor vil det være meget tiltrængt, at den nationale lovgivning kommer på omgangshøjde.

