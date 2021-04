Debat: En arbejdsom og dygtig borgmester

Hvis man alene vurderer en lokalpolitiker og dermed også en kommunes borgmester ud fra de månedlige byrådsmøder, så anlægger man en forkert vinkel på det job. Som borgmester har man en pligt til at lede byrådsmøderne, der jo for en meget stor dels vedkommende er sager, der skal stemmes hjem efter at være blevet behandlet i diverse fagudvalg og i Økonomiudvalget. Med andre ord en myndig og kontant mødeleder er der brug for.

Hvad man ikke ser er det store arbejde, der ligger forud for beslutninger, overvejelser og interne drøftelser. Jeg godtager derfor ikke den nye konservatives borgmesterkandidats karaktergivning af vores borgmester Carsten Rasmussen: I den forløbne periode er der godt nok kommet nogle overraskende udmeldinger fra ham, men det har sat skub i debatterne, og derudover har Carsten Rasmussen på dygtigste vis manøvreret Næstved Kommune igennem på flotteste vis med en flot udviklingskurve på en lang række områder til følge - ikke mindst er det en bedrift gennem hele perioden at have skabt fuld opbakning fra alle partier i byrådet til budgetterne - og oven i købet lavet en toårig budgetaftale i 2020, så vi undgår et »overbud«sbudget for 2022 her i valgåret 2021.