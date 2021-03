Debat: En aftale for demokratiet

Kunne vi ikke over en bred kam gå sammen i Næstved om at løfte denne vigtige opgave? Vi kunne endda sætte barren højt og måske sætte tal på, hvor høj en stemmeprocent, vi ønsker. Ved kommunalvalget i 2017 var stemmedeltagelsen i Næstved på 71,15 procent (74,00 procent i 2013 og 64,5 procent i 2009). Det svinger en del og ligger både lidt over og under nabokommunerne hen over årene.