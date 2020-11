Det er ikke fair at give bestyrelsen skylden for, at HG?s træner og elitekvindespillere har meldt sig ud, mener Arne Lundby Andersen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Debat: Elitesport i HG fodbold?

Debat Næstved - 15. november 2020 kl. 09:15 Af Arne Lundsby Andersen, veteran fodboldspiller, HG, Johanne Korchs Vej 19, Næstved Kontakt redaktionen

Som læser af Sjællandske får jeg det indtryk, at HG fodboldbestyrelse får skylden for at træner og elitespillere har meldt sig ud af HG fodbold. Det er ikke fair. På seneste generalforsamling i HG fodbold blev de økonomiske udfordringerne med at have et 1. division kvindefodboldhold drøftet grundigt og et pessimistisk scenarie på ekstraomkostninger kom til at lyde på cirka 200.000 kroner.

Hvor skal de penge komme fra? Sponsorer måske, men HG fodbolds erfaringer med at finde sponsorer til kvindefodbold har vist, at dette er meget vanskeligt. Kontingent måske, stemningen på generalforsamlingen viste, at elitekvinderne allerede nu fik for meget både økonomisk og mht. tildeling af faciliteter (fodboldbaner og træningstider) i forhold til breddefodbolden. Med andre ord, det er bredden, der i dag finansierer eliten, og i en demokratisk styret forening er der en grænse.

Kommunalt tilskud? Det blev afvist som umuligt. Selv foreslog jeg det, som en mulighed på generalforsamlingen. Jeg har aldrig kunnet forstå, at der skulle være så stor forskel på hvad kommunen betaler til herrefodbold i forhold til kvindefodbold.

Konklusionen på generalforsamling blev, at bestyrelsen ville arbejde videre med drømmen om at få kvindefodbold i 1. division, men måtte overfor generalforsamlingen love, at de ikke ville spille med HG fodboldøkonomi. Det har så resulteret, i at bestyrelsen har respekteret generalforsamlingsbeslutningen, alt respekt for det. Det er derfor glædeligt, at Næstved Kommune nu så vidt jeg kan tolke i Sjællandske åbner for økonomisk tilskud, jeg håber ikke, det blot er ord.

