Debat: Efter lang tids venten: Omsider søskenderabat i SFO 2

Debat Næstved - 09. februar 2021 kl. 18:10 Af Susanne Tariq og Tommy Lindegaard, byrådsmedlemmer for Enhedslisten Kontakt redaktionen

Enhedslisten i Næstved er glade for, at Børne- og Skoleudvalget har besluttet at indføre søskenderabat i SFO 2, i lighed med den søskenderabat, der gælder for Næstved Kommunes øvrige dagtilbud for børn.

At mere end 150 forældre betaler enten 1891 kroner pr. måned for fuldtidsplads eller 1147 kroner pr. måned for deltid beviser, at der er et reelt behov for et pædagogisk tilbud til børn også efter 3. klasse.

I Enhedslisten har vi i lang tid argumenteret for, at søskenderabatten skulle indføres, og vi mener stadig, at det er lovpligtigt for kommunen enten at give søskende tilskud i SFO II eller tilbyde klubtilbud til de 10 til 14-årige med en forældrebetaling på 20 procent af de faktiske udgifter frem for de cirka 80 procent, forældrene betaler i SFO II.

Enhedslisten rejste første gang problematikken om den manglende søskenderabat i 2016, og vi er overmåde tilfredse med, at det nu endelig ser ud til at kunne vedtages i byrådet. Vi er som skrevet glade for, at Børne- og Skoleudvalget i Næstved har valgt at lytte til vores argumenter, og vil fra Enhedslisten sende et tillykke til de mere end 150 familier, som nu får en meget mere rimelig betaling for deres barns brug af SFO 2.

