Carsten Rasmussen fylder 50 år onsdag. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Du er en stærk, samlende borgmester! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Du er en stærk, samlende borgmester!

Debat Næstved - 17. marts 2021 kl. 18:08 Af den socialdemokratiske byrådsgruppe: Daniel Lillerøi, Michael Perch, Hanne Sørensen, Linda Frederiksen, Charlotte Roest, Helle Jessen, Jørgen C Kontakt redaktionen

Kære Carsten. Stort tillykke med din 50-års fødselsdag fra os allesammen i S-gruppen.

Vi beundrer dit store engagement i kommunen. Man kan synes, hvad man vil politisk, men ingen kan stille spørgsmålstegn ved, at du er en engageret borgmester dag og nat. Dem der kender dig godt vil kunne bekræfte, at du er et godt menneske, der står ved dine ord, ligesom man kan regne med dig.

»Plads for dem alle, plads for alle, der vil«. Sådan skrev Oskar Hansen i »Danmark for folket«. En hyldest til mangfoldigheden og til, at vi allesammen er forskellige. Det forstår og respekterer du.

Du er en stærk, samlende borgmester, og det mærker vi tydeligt i byrådet, hvor vi samarbejder godt på tværs af alle partier. Det vil andre kommuner (ingen nævnt - ingen glemt) misunde os, og for at nå derhen kræver det i høj grad, at ham eller hende, der sidder for bordenden, er god til det. Og det er du.

Vi skal nok som samfund blive lidt bedre til at rose hinanden på kryds og tværs i alle de ting, som vi hver især, og på tværs af politiske skel, gør rigtig godt. Derfor skal du også have en hilsen i dag med en stor værdsættelse af dit engagement og din indsats - både som partifælle og borgmester. Stort tillykke endnu engang!

relaterede artikler