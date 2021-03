Der er behov for at fokusere på faglighed og trivsel fremfor nationale test, mener Næstved Lærerkreds med formand Lise-Lotte Horn Jakobsen i spidsen. Foto: Mia Than West

Debat: Drop de nationale test

Debat Næstved - 05. marts 2021 kl. 09:30 Af Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand, Næstved Lærerkreds Kontakt redaktionen

Det er veldokumenteret, at de nationale test savner validitet. Desuden er det, de er sat i verden for at måle, uvæsentligt. De nationale test fejler dermed og er ikke det pædagogiske redskab for lærere, som de oprindeligt var tænkt som. Derfor opfordrer Næstved Lærerkreds politikerne i Næstved Byråd til ikke at gennemføre de nationale test. Vi minder om, at et flertal i Næstved Byråd tidligere har søgt om fritagelse for nationale test i Næstved.

Eleverne har i lang tid været væk fra skolen. Mange er det stadig. I denne periode har lærerne gjort sig umage for at skabe kreativ undervisning med et højt fagligt indhold under meget vanskelige vilkår. Det har lærerne mødt stor anerkendelse for. Den ros er helt på sin plads.

I takt med, at eleverne vender tilbage på skolerne efter måneders isolation bag en skærm, er det vores klare overbevisning, at de ikke bør mødes af en standardiseret national test bag endnu en computerskærm. Glem ikke at mange børn og unge lider under et stort pres. De nationale test forstærker præstationspresset på eleverne. Det synes vi ikke, at vores børn og unge mennesker skal udsættes for.

I den nuværende situation, hvor vi står overfor endnu en genåbning af skolerne, er vores vurdering, at der er behov for at fokusere på faglighed og trivsel fremfor nationale test. Over hele landet søger stadig flere kommuner om ikke at gennemføre testene. Det er vores klare opfordring, at man i Næstved bør gøre det samme. På vegne af Næstved Lærerkreds.

