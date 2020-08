Debat: Dilemma i havnen

Bestyrelsen for Næstved Havn har ansøgt Næstved Kommune om tilladelse til at rive siloen yderst på Midtermolen ned.

Ansøgningen skal forelægges for byrådet, der skal vælge mellem at give tilladelse eller ikke at give tilladelse til nedrivningen, hvorved byrådet er blevet bibragt et sandt dilemma.

Giver byrådet tilladelse til nedrivningen, giver det sammen med den allerede givne tilladelse til nedrivning af lagerbygningen på Midtermolen tilladelse til afvikling af det havnemiljø, som skulle være attraktionen for etablering af en ny bydel på Vestre Kaj. Resultatet bliver, at den eneste fremadrettede løsning er en opretholdelse af erhvervshavnen.

Når Byrådet tager stilling til nedrivningsansøgningen fra havnebestyrelsen, beslutter byrådet sig således i realiteten samtidigt for, hvorvidt erhvervshavnen skal opretholdes eller afvikles og det uden at have skyggen af et reelt grundlag at træffe beslutningen på.