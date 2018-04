Send til din ven. X Artiklen: Debat: Detailhandelsplan og nethandel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Detailhandelsplan og nethandel

Debat Næstved - 20. april 2018 kl. 14:34

Freja Lynæs Larsen og Thor Temte

Byrådsmedlemmer for Enhedslisten

Så kom planforslaget i høring. Nogle af Næstved byråds politikere gav den nogle begejstrede ord med om fortsat vækst og konkurrence - Næstved bliver det store indkøbscenter syd for København. Men er der nu grund til den store begejstring?

Et konsulentfirma havde rådspurgt detailhandelen om ønskerne for fremtiden, og der var analyseret på omsætningen. Det er bl.a. anført i beslutningsgrundlaget, at der i Næstved Nord er sket et fald i omsætningen på 8 %. Begrundelsen er angivet til at være øget konkurrence fra store nabocentre i andre byer samt den øgede nethandel.

Hvorfor er det så svaret at udvide området med flere store udvalgsvarehuse netop i kategorien op til 7000 m2 (som f.eks. Elgiganten)? Tror Konsulentfirmaet og Byrådet, at nethandelen er noget der går over?

I Enhedslisten mener vi, det er en positiv udvikling, hvis der er en stigende mangfoldighed i detailhandelsudbuddet i vores nabokommuner - tættere på hvor borgerne bor. Altså f.eks. er det en fornuftig udvikling ud fra en trafikal/CO2-mæssig betragtning, hvis borgerne på Falster kører 10-15 km. til Nykøbing efter en brødrister frem for 60 km. til Elgiganten i Næstved Nord.

Når det så handler om de helt store forretninger op til 20.000 m2, er det selv sagt fornuftigt at afhente et Ikea-møbel i Næstved Nord frem for i Høje-Taastrup. Men hvorfor mangler dette miljømæssige aspekt så aldeles i planlægningen?

Planlægning af detailhandelen er vel først og fremmest noget, der skal gøre livet lettere for borgerne og give valgmuligheder - frem for blot at gøre det til et spørgsmål om konkurrence mellem byernes byrådspolitikere med storbydrømme.