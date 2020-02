Debat: Det skal lykkes med den motorvej

Helle Jessen glimrer med manglende korttidshukommelse, når hun i Sjællandske onsdag spørger, hvad Venstre har gjort for vores motorvej.

På Christiansborg har Venstre såmænd for mindre end et år siden afsat pengene til vores motorvej. Og dermed bragt os tættere på realiteter, end vi nogensinde har været.

I Næstved Byråd har Venstre presset på for at kommunen skal bidrage økonomisk til den lokale kamp for motorvejen. Hvilket kommunen følgelig har gjort i både 2019 og 2020.