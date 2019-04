Kobberbakkeskolen har et underskud på omkring 13 millioner kroner og er netop nu igang med at spareplan. Claus Bentzen mener, politikerne bør stå ved deres ansvar. Foto: Anna C. Møhl

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Det må ikke gå ud over børnene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Det må ikke gå ud over børnene

Debat Næstved - 03. april 2019 kl. 16:29 Af Claus Bentzen, Figenvej 68, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sådan siger bl.a. Lars Hoppe Søe og Sebastian Mylsted-Schenstrøm om situationen på Kobberbakkeskolen. Klaus da Cunha fortjener al den opbakning, han overhovedet kan få. De ledelsesvilkår han bliver budt er ganske enkelt uanstændige, og ikke værdige for Næstved Kommunes skolevæsen.

Læs også: Skoleformand har tillid til ny ledelse trods millionunderskud

Det går igen (og igen), at en stor del af underskuddet skyldes for store vikarudgifter. Det er faktuelt let at sige, at budgettet her overskrides markant, men hvem går bag om tallene? Hvorfor har der været så stort vikarbehov? Hvorfor er der større fravær i personalegruppen så stort? Er det mon et arbejdsmiljømæssigt spørgsmål? Det tror jeg. Og med de udsigter, der er for arbejdsvilkårene de næste år, vil det desværre nok ikke forbedres markant. Så mere pres på personalet, samlæsning, holddannelse, akutte vikaropgaver for de faste, begrænsede muligheder for forberedelse, teamsamarbejde... Et sted skal tiden jo komme fra. «Men det må ikke gå ud over børnene«.

At hente penge på specialområdet lyder interessant. Hvis der er for mange elever, der er visiteret til et særligt tilbud, så må det jo betyde, at visitationsproceduren ikke er i orden (hvem er ansvarlig for denne procedure?). Det bliver interessant at se, om antallet af klagesager til »Klagenævnet for specialundervisning« vil eksplodere, og Næstved igen vil komme på Danmarkskortet med negativ omtale i forhold til behandling af borgere med særlige behov.

Under alle omstændigheder vil arbejdspresset på skolen og CDS stige. Elever, der har brug for specialundervisning bliver tabere, og almenundervisningen vil også blive påvirket. »Men det må ikke gå ud over børnene«.

»Der bliver ikke lavet legeplads«. Det udtaler Klaus da Cunha, og jeg respekterer hans prioritering i den givne situation. For kort tid siden blev det besluttet, at mellemtrinnet skal flyttes til Sjølund, på trods af, at udearealer/legefaciliteter ikke var egnede. Igen er der manglende sammenhæng mellem politiske beslutninger og de omkostninger, de pålægger skolerne. Så elever på 10 år skal de kommende år være i omgivelser, der er indrettet til 14-årige. »Men det må ikke gå ud over børnene«.

Kære politikere: DET GÅR UD OVER BØRNENE! Stå dog ved jeres ansvar og meld ud, at elever, personale og forældre vil få en lavere service de næste år. At tage ansvar klæder politikere, og mon ikke snart håndvasken er stoppet?

relaterede artikler

Politikere bakker op om spareplan for skole 25. marts 2019 kl. 13:53

Millionunderskud skabt i skoleårets planlægning 24. marts 2019 kl. 08:01

Skolechef fralægger sig ansvaret: Ingen økonomisk hjælp på vej til skole i krise 05. marts 2019 kl. 15:17