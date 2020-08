Byrådsmedlem Per Sørensen (S) kæmper fortsat mod gasledningen Baltic Pipe, som han kalder et tåbeligt projekt.Foto: Anna C. Møhl

Debat: Det lover jeg dig, Elmer

Stor tak til Elmer Jacobsen, Byrådsmedlem V, for optimistisk og rigtigt læserbrev om Baltic Pipe og omfartsvej. Elmer tager det som en selvfølge, at jeg og andre får stoppet det tåbelige gasprojekt. Det giver mig jo fluks fornyede kræfter.

Hvor skønt at se en politiker på banen i denne sag. Det formår de vattede Folketingspolitikere ikke. Skjult og i stilhed er de godt igang med en kæmpe udledning af gas stik imod, hvad der skal gøres for klima..... Håber, at alle gennemskuer dem og skifter dem ud. Der et ingen undskyldning for deres ødelæggelse. De kan endnu nå at vågne op og komme frem fra deres skjul og gøre, hvad der er rigtigt..