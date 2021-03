Holmegaardskolen har i flere år kæmpet med økonomien, og endelig ser det fornuftigt ud. Men nu kommer Næstved Kommune som en tyv om natten og tager en halv million, som skolen har hårdt brug for. Det er formand for skolebestyrelsen, Jesper Gleitze Nielsen, meget utilfreds med. Foto: Mia Than West

Debat: Det kan I ikke være bekendt!

Debat Næstved - 30. marts 2021 kl. 19:00 Af Jesper Gleitze Nielsen, skolebestyrelsesformand Holmegaardskolen, Kildebrøndsvej 24, Fensmark Kontakt redaktionen

Stor var min overraskelse, da jeg på skolebestyrelsesmødet torsdag blev præsenteret for, at Holmegaardskolen skulle returnere en halv million kroner til almenvældet Næstved Kommune.

Den habile læser af Sjællandske vil kunne huske, at Holmegaardskolen gennem mange år har kæmpet hårdt med store økonomiske underskud. Underskud der primært skyldes en økonomisk tildelingsmodel, der ikke hænger sammen på specialundervisningen.

På Holmegaardskolen koster det årligt 20 millioner kroner at drive den specialundervisning, som giver eleverne det undervisningstilbud som folkeskoleloven kræver, at vi skal. Problemet er bare, at Næstved Kommune kun vil betale 14 millioner for opgaven i tildelingsmodellen.

Ville vende skuden Eftersom vi ikke må drive skolen med underskud, så er der kun én måde at finde de manglende seks millioner på. Det er ved at spare og skære ned på den almindelige undervisning - og så i øvrigt ellers skære alt bort, der kan skæres bort. Prøv engang selv at tage forbi og se, hvordan skolen ser ud - den ligner jo noget som selv det gamle Østeuropa ville vende ryggen til.

For et par år siden besluttede vores skolebestyrelse sammen med skolens ledelse, at nu skulle det være slut med at skubbe et stort underskud foran os. Vi ville have vendt skuden, og sammen lagde vi en plan. Planen har krævet en kæmpe indsats af både personale og ledelse - og vi har adskillige gange bedt forældrene om forståelse og tålmodighed.

En våd klud i ansigtet Planen gik ud på massiv gældsafvikling mod mådehold på alle andre fronter. Og gevinsten ville være, at skolen var gældfri, når vi nåede sommerferien i år. Vi har løbende måtte minde om, at lyset for enden af tunnelen findes, når vi når sommerferien - og derefter kan vi begynde at se på hvordan vi kan udvikle skolen, og vi ville kunne drøfte hvilke områder, vi ville prioritere. Det har vi glædet os til, og det har været vores altoverskyggende motivation.

Derfor er det en våd klud i ansigtet, at Næstved Kommune her som en tyv om natten kommer tre måneder før finalen og tager en halv million, som vi hårdt har brug for. Det er jo umuligt at planlægge årets drift, og det er umuligt at vise økonomisk ansvarlighed, når man opfører sig på den måde.

Derfor: Det kan I ikke være bekendt! I har ikke engang orienteret skolebestyrelsesformanden eller skolebestyrelsen - som jo skal godkende skolens budgetter- og dermed har et ansvar for skolens økonomi. I tager bare som det behager.

Jeg mangler et godt argument for at fortsætte denne turnaround, når alt I viser er, at det er ligegyldigt.

Så kan vi lige så godt bruge løs og køre med kæmpeunderskud igen.

