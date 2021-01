Preben Petersen opfordrer de konservatived Rune kristensen (billedet) til at vedkende sig sin ideologi. Privatfoto

Debat: Det hellige frie valg

Debat Næstved - 14. januar 2021 kl. 15:20 Af Preben Petersen, Banely 10, Næstved Kontakt redaktionen

Rune Kristensen fra de konservative fortsætter 8. januar sit forsvar for det frie initiativ og valgfrihed, og - ikke mindst retten til at trække overskud ud af stort set alt. Bl.a. private daginstitutioner.

Det er jo ikke overraskende synspunkter fra borgerlig side og argumentationen mod de, der går imod disse hellige principper, følger også et fast mønster.

Modstanderne tænker ideologisk og kan ligefrem kaldes betonsocialister. Overskudstilhængerne varetager derimod nogle alment menskelige interesser, som ikke er ideologisk betingede, men nærmest skrevet på stentavler af højere magter.

Jeg mener, at begge synspunkter er ideologiske, og at ideologisk ikke er et skældsord. Det er et ideologisk grundsynspunkt, at der ikke skal trækkes overskud ud af velfærdsydelser og andre grundlæggende funktioner i samfundet. Og ligeledes er det ideologisk at mene, at private skal kunne tjene penge på alt.

Retten til frit valg forsvares af de borgerlige, men mest, når der skal trækkes overskud ud af velfærdsområder.

Hvor er mit frie valg til at vælge en offentligt ansat praktiserende læge, praktiserende speciallæge, apotek o.l. for at blive indenfor sundhedsområdet?

Eller at vælge en offentligt ejet bank, for at slippe for at der spekuleres med mine penge?

Rune Kristensen - vedkend dig din ideologi.

