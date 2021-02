Artiklen: Debat: Det gælder om at have styr på fakta

Det var dog en besynderlig reaktion på mit indlæg om udvikling af Mogenstrup. Hvis man vil lave faktatjek, er det jo en fordel at vide, hvad ordet betyder.

Der er ikke et eneste element, af det du skriver, der er faktatjek af mit indlæg.

Alle de tilbud jeg nævner, som en tilflytter vil efterspørge er her, det er fakta

At vi har mange ledige arealer i tilknytning til eksisterende boligkvarterer, det er fakta.

At der er ingen eller få ledige grunde og få huse til salg, det er fakta

At vi har et kvarters kørsel til motorvej og et kvarters til Næstved centrum, det er også fakta.