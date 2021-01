Kristian-Skov Andersen mener, at det offentlige system godt kunne trænge til forbedringer for at gøre samfundet mere rigt. Privatfoto

Debat: Det forkætrede overskud

Debatten om private børnehaver handler i høj grad om ubehag. Ubehaget ved tanken om, at nogen høster et overskud på velfærdsydelser.

Aktionærerne vælger vel profit fremfor produktudvikling? Og det offentlige må da have råd til at forbedre sig, når ingen aktionærer kræver overskud?

Realiteterne viser, at overskud ikke er problemet, men en del af løsningen på at skabe et bedre samfund. Et samfund, som ikke mindst har råd til at tage sig bedre af dem, som har behov for det.