Vilde islandske heste på Enø Overdrev.

Debat: Det er ude på overdrevet

Debat Næstved - 16. december 2019 kl. 09:54 Af Michael Brauner Clausen, Smallegade 10, Fodby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Hensynet til naturen vejer tungest på Enø Overdrev«, er overskriften den 12/12. Sådan siger DN, og overskriften er jo rigtig. Folk skal ikke nødvendigvis »trampe rundt« alle steder - det være sig på offentligt- eller privatejede arealer. Dog er det ofte nødvendigt at sikre, at private ikke lukker natur af uden god grund. Der er langs Nordsjællands kyster eksempler på, at folk med strandgrunde har blokeret totalt med betonkonstruktioner - og her er retten til passage endda hævet over enhver tvivl. Men »skyttegravskrigen« om Enø Overdrev viser også, hvorfor der er krig i verden. Man kunne ønske sig, at stridende parter oftere lod sig inspirere af Nelson Mandela, som fik begravet had og strid og fik de hvide og sorte til at forenes om »One country - one people«.

Lodsejerne har lukket det gamle spor af. Man kan ganske vist stadig gå nede på veststranden, men uden panorama-udsigten. Er hestene virkeligt så nervøse, at passage på afmærket sti vil skræmme dem? Dog skal ejerne naturligvis have stor indflydelse på egne arealer, som Elmer Jacobsen fremfører i et indlæg samme dag, krydret med en god vittighed.

Helle Jessen siger, at Kommunen »bare følger loven«. Ja, som sagt kan indgreb være nødvendig, men man kan også skabe sig et problem med paragrafrytteri. Der er et ordsprog, der siger, at »loven er inde hvor forstanden er ude«. Det gælder ikke altid, men det er senest afspejlet i Vejdirektoratets krakilske indsats mod skiltet ved Gårdbutikken i Guderup, som næppe er noget problem med mindre, man søger ét.

Naturligvis skal der ikke være ubegrænset færdsel i Natura 2000 områder, som der her er tale om. Et muligt kompromis kunne være begrænset adgang med skiltning - kun ad sporet, uden hunde og kun fra 15. juli til 30. marts. Hvis publikum misbruger dette, vil ejerne naturligvis kunne argumentere for lukning i den tid, hvor fugleliv og heste må have første prioritet, men det er næppe uansvarlige elementer hhv. skovsvin, der finder helt herud.

