Debat: Det er så hjerteskærende grusomt

Debat Næstved - 17. april 2018 kl. 17:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Lene Christensen, Sjoltegård, Sjoltevej 14, Tappernøje

Læs også: Køer døde af sult og tørst på øde ø

Dybsø: I en tid, der på godt og ondt oversvømmes med nyheder fra hele verden, er der sikkert ikke mange, der har bemærket, endsige orket at forholde sig til, at otte køer og en lille kalv er døde af sult på en ubeboet ø ved Sydsjælland - og det er næsten ikke til at bære.

Anstændighed, ansvar og fundamental menneskelighed var ikke eksisterende, og otte køer og en lille kalv fik en langsom og pinefuld død af sult, fordi en gammel mand ikke gad eller magtede at fodre dem.

Det må ikke forbigås i tavshed, for der findes ingen undskyldning. Ingen.

Dette er for de otte køer og den lille kalv.

Ejeren af køerne har forklaret, at dyrene ikke fik foder og vand på grund af den kolde vinter. Den samme vinter, der uger før den ramte blev varslet i samtlige nyheder døgnet rundt, og dermed gav rig mulighed for at træffe de fornødne foranstaltninger i form af vand og foder til dyrene.

Det er nemt at dømme, og måske blev ejeren af dyrene virkelig overrasket af det voldsomme vejr. Men i stedet for at handle eller bede om hjælp, fralagde han sig sit ansvar og valgte i stedet at lade dyrene dø.

I vores teknologiske tidsalder, hvor man på få øjeblikke kan kommunikere med hele planeten, er der ingen undskyldning for ikke at gøre noget. Ethvert anstændigt individ ville have indkaldt hjælp, enten hos hjemmeværnet, beredskabet, politiet, Dyrenes Beskyttelse, naboer, venner, de lokale nyheder eller Naturstyrelsen (der forpagter øen ud til ejeren af dyrene), bare for at nævne nogle få.

I stedet valgte ejeren at lade dyrene dø, og var de ikke blevet fundet af en tilfældig borger, ikke af ejeren selv eller skovridderen, men af en bekymret forbipasserende, var der sikkert flere, der var døde af sult. Det er så hjerteskærende grusomt og unødvendigt.

Men næsten lige så trist er den ansvarsforflygtigelse, der kommer til udtryk hos Naturstyrelsens skovrider, der udtaler, at de nu har »indskærpet vilkårene« til ejeren af dyrene. Kort fortalt betyder det, at de resterende godt 20 afmagrede dyr, der stadig befandt sig på øen flere dage efter fundet af de otte døde køer og den lille kalv, skal på stald og fodres!

Skovrideren gør også opmærksom på, at det har været en meget ustadig og kold periode, så nu er de (Naturstyrelsen) godt tilfredse med, at de afmagrede dyr er kommet hjem på stald - jeg lader den lige stå et øjeblik, før afmagten tager over og kun forstærkes af Dyrenes Beskyttelses manglende deltagelse. Otte køer og en lille kalv er heller ikke spændende og donationsfristende læsning på de sociale medier. Jeg håber blot, de har et godt øje til ejerens øvrige besætning.

Ansvar og anstændighed er ikke eksisterende i denne forfærdelige sag. En sag, som alle involverede bare ønsker, vi glemmer hurtigst muligt. Men inkompetence, ansvarssvigt og ligegyldighed må ikke glemmes eller undskyldes. Der må være en konsekvens af den forfærdelige lidelse, der blev påført de otte køer og den lille kalv.

