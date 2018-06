Debat: Det er ikke kønt det her!

Om eftermiddagen den 29. maj fralægger borgmester Carsten Rasmussen sig ethvert ansvar for vindmøllerne ved at skyde skylden på godsejeren. »Men det er jo ikke Næstved kommune, der sætter vindmøllerne op«, siger han til TV2 Øst og lader os måbende borgere forstå, at det ikke har noget med ham eller byrådet at gøre.

Tre (!) timer senere tager han æren for vindmøllerne og siger: »Vi må bare erkende, at vi bliver nødt til at sætte vindmøller op (..). Det er vi nødt til«, og samtidigt udtaler han, at han er 90-95 procent sikker på, at de her vindmøller kommer op, på grund af et stort flertal i byrådet.