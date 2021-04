Søren Revsbæk (V) mener, at en 2+1-vej til Rønnede er en forældet løsning. Illustration: Næstved Erhverv

Artiklen: Debat: Det er 20 år for sent

Den 2+1 løsning på Rønnedevejen, som godserne foreslår, kommer 20 år for sent. Tilbage i 2001 var daværende borgmester Henning Jensen og jeg til møde hos trafikminister Flemming Hansen. Vi foreslog dengang en 2+1 vej på strækninger af Rønnedevejen.

Det kunne have lettet trafikken, men nu er tiden og trafikmængden løbet fra det. Godserne er simpelthen 20 år for sent ude med den løsning.