Debat: Det ender med et havnekompromis

Alt tyder på, at de meget markante synspunkter munder ud i et konstruktivt kompromis. Der er erhvervskunder, der i en årrække skal serviceres, men der er også stigende ønske om mere rekreativ udnyttelse af Havn.

Byens centrum skal styrkes, og derfor skal havneområdet rumme liv og aktiviteter, som besøgende og lokale ønsker at være en del af. Sejlerne og Strandjægerne på Ydernæs ligger godt, hvor de er. Det bliver der helt sikkert ikke lavet om på. Beboerne ved Stenbæksholm bliver heller ikke udsat for havneaktivitet.

Der er arealer efter Svingbroen, der for små beløb vil kunne indrettes til Sten og Grus- virksomheden og lignende. Havnens store værdier kan søsættes i kommunale udviklingsprojekter. For eksempel: En tunnel under Kanalvej så roere og kajakfolk kan sejle imellem Gammelå og Kanal. Et kæmpe løft af vandkvalitet i åen vil det også give. Udvidelse af havnepromenade ind på nuværende havn, og en broforbindelse imellem havn og by ind over Havnegade. En investering i duc da'lber (meget kraftige pæle) vil kunne give sejlskibe ved promenade og i havn. De kraftige pæle vil kunne garantere sejlskibenes sikkerhed.