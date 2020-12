Nye Borgerlige - heriblandt Githa Nelander - mener ikke, at Næstved skal tage imod uledsagede flygtningebørn fra Moria-lejren. Foto: Næstved Kommune Foto: CARSTEN LUNDAGER

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Det bliver et klart nej fra Nye Borgerlige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Det bliver et klart nej fra Nye Borgerlige

Debat Næstved - 02. december 2020 kl. 16:45 Af Lars Erik Clausen (NB), Vestervej 1, Fensmark og Thomas Pedersen (NB), Førslevvej 19, Næstved Kontakt redaktionen

Vi var ved at få kaffen og det bløde brød galt i halsen, da vi tirsdag aften på nettet sad og overværede Næstved kommune holde byrådsmøde.

Sidste punkt på dagsordenen var omkring flygtningebørn i Moria lejren på Lesbos i Grækenland.

Borgmesteren havde fået en henvendelse fra Mellemfolkeligt Samvirke omkring holdningen til at modtage uledsagede børn fra denne lejr.

Næsten alle byrådsmedlemmerne var vildt begejstrede og roste borgmesteren til skyerne for dette punkt og det var til trods for at Thomas Palmskov fra De Konservative som personligt havde været i lignende lejre kunne berette om at mange af de såkaldte uledsagede børn havde både skæg og armene fuldt med tatoveringer og lignede på ingen måde børn men voksne mennesker.

Kun Venstres Søren Revsbæk og Nye Borgerliges Githa Nelander var imod og mente på det kraftigste, at det på ingen måde var en kommunal opgave.

Det endte med at næsten alle stemte for, Venstre undlod at stemme og kun Nye Borgerliges Githa Nelander stemte imod.

Det bliver et nej fra os til at føre udenrigspolitik i Næstveds byråd og et nej til flere flygtninge/immigranter.

Men et ja til hjælp i nærområderne og et stort ja til hjælpe alle de børn og unge mennesker, som har det svært i Næstved og i Danmark

Lad os nu bruge kræfter, penge og energi på vores egne først før vi vil hjælpe resten af verden.

relaterede artikler

Borgmester vil have børn ud af flygtningelejr 21. november 2020 kl. 07:30

Borgmester til regering: Tag imod Moriabørn 20. november 2020 kl. 04:27