Rasmus Holst-Sørensen påpeger, hvor vigtig kommuneplaner kan være for erhvervslivet. Privatfoto

Debat: Derfor er kommuneplanen relevant for din virksomhed

Debat Næstved - 28. januar 2021 kl. 11:03 Af Rasmus Holst-Sørensen, direktør, Næstved Erhverv Kontakt redaktionen

Måske kan en kommuneplan godt lyde som en tør kiks at sætte tænderne i. Ikke desto mindre er kommuneplanen vigtig at forholde sig til. Den sætter om noget rammerne for vores lokalområdes udviklingsmuligheder.

Er det relevant for erhvervslivet? I allerhøjeste grad!

Dels er det anledningen for virksomheder til at komme med konkrete ønsker, hvis du går med tanker om at udvide eller flytte til en bedre placering. Dels så er Næstved Kommune afhængig af at få erhvervslivets input til, hvordan vi skaber de bedste rammer for erhvervsudvikling i vores område.

For os i Næstved Erhverv, der arbejder med at trække investeringer og virksomheder til vores lokalområde, er det en central del af produktudviklingen. Kommuneplanen afgør i høj grad, om vi har de bedste varer på hylderne, i form af attraktive erhvervsområder, eller ej.

Punkter til eftertanke Derfor håber jeg meget, at virksomhederne i Næstved kommune vil bruge kræfter på at komme med input til det, der danner rammerne om fremtidens erhvervsudvikling i vores kommune.

Hvilke ønsker og krav har det lokale erhvervsliv til gode fysiske rammer, der sikrer virksomhedens udviklingsmuligheder?

Hvor skal erhvervsområderne ligge, og hvad skal de kunne bruges til?

Hvordan udnytter vi bedst det potentiale, som den (forhåbentlig snart) kommende motorvej giver?

Hvordan aktiverer vi en kommende Femern-forbindelse bedst muligt i og omkring Sydsjællands hovedby?

Hvordan sikrer vi en fornuftig balance mellem by og land og imellem bolig- og erhvervsområder, så vi kan tiltrække de rigtige virksomheder og den rigtige arbejdskraft til vores lokalområde?

Den fysiske planlægning skal netop give svar på spørgsmål som disse. Måske knap så konkret. Men hvis det, vi gerne vil - på egen matrikel eller for lokalområdet som et hele - ikke harmonerer med rammerne i kommuneplanen, så er det på forhånd op ad bakke.

Din stemme gælder Derfor håber jeg, at I vil kaste et blik på forslaget til ny Kommuneplan 2021-2033. Det er muligt at sende høringssvar direkte, men vi fra Næstved Erhverv vil også blot gerne have jeres input på mail eller telefon.

Har du noget på hjerte, så er det vigtigt, at du afleverer det - på den form, der nu passer dig bedst. Hele den digitale kommuneplan kan du finde på Næstved Kommunes hjemmeside.

