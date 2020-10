Per Sørensen (S) håber, at der snart åbner en café på havnen - igen. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Der var skam en café på havnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Der var skam en café på havnen

Debat Næstved - 28. oktober 2020 kl. 14:32 Af Per Sørensen (S), byrådsmedlem, Lindebjerggårdsvej 20, Næstved Kontakt redaktionen

Min ellers så udmærkede avis får helt kikset i researchen i gårsdagens avis. For der kom i min tid i havnen en sød lille café i Havnen. Den blev imidlertid efter at have kørt i en periode lukket af kommunen, fordi man ikke følte, at den planmæssigt passede ind.

Læs også: Julemanden må finde nye veje til byen

Til gengæld åbnede der cafe-og spisested på grunden, hvor den gamle Kanalgård lå ud til havnen. Den lå på toppen af den bygning som banken byggede. Det var et populært sted med et fantastisk view udover havnen, og det var så en fin erstatning for den, der blev lukket. Men det spisested er der så nu desværre heller ikke længere.

Foran den søde lille Cafe var der et springvand, som blev populært, da vi fik skruet ned for vandstyrken. Hvorfor det ikke har kørt i de sidste år, ved jeg ikke? Men mange savner det.

Avisens daværende Chefredaktør var meget begejstret over den lille søde café og springvandet, og avisen er i besiddelse af dejlige billeder, der kan dokumentere mine ord her.

Jeg holder meget af min avis og vil ikke beskylde den for at lyve, men jeg blev lige ked af, at man sådan glemte de spisesteder, der blev skabt i min tid i havnen.

Nu håber jeg, at der meget snart igen åbner Cafe og spisested på Havnen, for det trænger der så absolut til.

relaterede artikler

Debat: Nødvendig havnedebat 23. oktober 2020 kl. 18:00

Vi elsker smørrebrød: Endnu en butik åbner 18. oktober 2020 kl. 16:45

Nu skal der mere liv langs havnepromenaden 16. oktober 2020 kl. 13:43