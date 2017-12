Lokale kæmper stadig for en fremtid for Mogenstrup Kro, selv om den efterhånden trænger til mere end bare en kærlig hånd. Foto: Helle Hansen

Debat: Der kæmpes stadig for Mogenstrup Kro

Debat Næstved - 30. december 2017

Af Jonna Elmdal,

Åvænget 28,

Mogenstrup

I avisen den 28.12 2017 kan man i Sjællandske læse, at det var en for stor mundfuld, at gøre noget med Mogenstrup Kro. Men i forhold til Morten Heiberg var det nok mere kaffen, der var en stor mundfuld, da han sad til møde i Nordsjælland hos Telling & Nesager, som formidler salget for First Hotels. De kunne i alt fald fortælle, at Morten Heiberg ikke nåede ned at se, hvad det egentlig drejede sig om. De kiggede aldrig på kroen.

Selvfølgelig er vi som lokalbefolkning triste over, at et stort potentiale ikke bliver udnyttet, fordi man gang på gang taler Næstved Kommunes muligheder ned i stedet for op. Der kæmpes stadig lokalt på at finde løsninger, fordi vi ikke kun vil side og vente. Vi vil gerne bidrage til et positivt udfald, da vi kan miste mere, end vi får med den forkerte ejer.

Vi må medgive, at kroen ikke står i den smukkes stand efter 10 år uden et minimum af vedligehold, men bag det ydre, der dog er kosmetisk, ligger der muligheder.

Vi har ingen intentioner om at lade vores naturperle skæmme som det, man er i gang med omkring Munkebakken i Næstved. Vi vil gerne have udvikling i Mogenstrup men ikke for enhver pris.