Debat: Der er planer og visioner

Debat Næstved - 29. september 2019 kl. 12:00 Af Klaus Eusebius Jakobsen, viceborgmester og byrådsmedlem Radikale Venstre, Gammel Skovridervej 4a, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved: Det er meget tilfredsstillende, at Næstved Kommunes budget for 2020 tilsyneladende vil være positivt med et udgangspunkt på små 25 mio. kroner på plussiden. Jeg tilslutter mig borgmesterens ønske om, at vi kan lande et bredt forlig.

Det giver nu det bedste arbejdsklima i udvalg og i byrådet - og dermed for udviklingen af vores kommune. Det kan se godt ud med de 1,7 mia, der blev tilført kommunerne ved årets økonomiaftalen mellem KL og regering, men virkeligheden er desværre, at vi med disse nye penge i virkeligheden kun får dækket demografi udviklingen- dvs de øgede udgifter vi har pga af ændringer i kommunens befolknings sammensætning målt i forhold til alder. Det er derfor ikke mange nye, frie midler til at øge den generelle service desværre.

Det, der fortsat er problemet i vores kommune er, at vores indtægter (primært skatteindtægter) stadig ikke kan følge med de udgifter vi har på især serviceområderne ( børnehaver,skoler, unge, ældre, handicap).

Derfor er det et naturligt og fortsat mål for byrådet at øge indtægterne, dels ved at sikre, at erhvervslivet får de bedste rammer man kan forestille sig (meget tilfredsstillende at Næstved kommune i år i DIs erhvervsundersøgelse steg til en 41.plads!), dels at sikre rammerne for en øget bosætning i hele kommunen.

Ind imellem rejses der kritik af , at der ikke er en vision for udviklingen af kommunen - men den kritik kan ikke rejses mere: Der er planer, og der er ikke tale om tilfældige skud fra hoften, men planer og visioner, der rækker langt ind i fremtiden og som ikke mindst hænger sammen. Der er f.eks. i forhold til Næstved by en meget klar plan for netop at skabe nye og varierende bosætninger og fællesarealer. Det hele smukt koblet sammen omkring en styrkelse af bymidten: Mod havnen med Boderne og Skolen ved kirkepladsen, by og havneudviklingsplanerne, herunder ny svømmehal, og i den anden ende af byen Stenlængegårdsområdet og ikke mindst lokalplanerne mod Rådmandshaven.