Klaus Eusebius Jakobsen blander sig i debatten om lukning af havnen i Næstved.Privatfoto Foto: www.lplusv.dk

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Der er plads til andre spændende virksomheder på havneområdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Der er plads til andre spændende virksomheder på havneområdet

Debat Næstved - 24. juli 2020 kl. 08:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Klaus Eusebius Jakobsen

Byrådsmedlem

Radikale Venstre

Gl. Skovridervej 4A

Næstved

Jeg undrer mig egentlig over formanden for Erhvervsforeningen Torben Johansens (TJ) holdning til forslaget om havnelukning. Ikke at jeg er uenig i formen og måden det blev »breaket« på, og at der bør være konsultationer med også erhvervslivet - det har jeg vist allerede gjort højlydt opmærksom på.

Men jeg undrer mig, fordi jeg synes, at TJs holdning udtrykker en Næstvedholdning, som jeg troede, at vi var på vej væk fra: At have store og spændende planer, og så når vi nærmer os målet at dreje af. Og så hellere bevare det, vi har.

Som erhvervsleder må man vel kunne se ideen i en anderledes og måske en fræk udvikling - en vej som TJ godt kan se i sine bestræbelser for at skaffe en motorvej til Næstved... Heldigvis.

Jeg er enig i, at det pt synes at være en ophobning af byggeplaner i Næstved - men hvorfor være så »konservativ« i tankegangen? Har vi ikke brug for at tænke ud af boksen: Det store havneområde kan jo anvendes til andet - end også - boliger og caféer og forretninger - selv om også de skal være der.

Nu fik vi af sikkert fornuftige årsager ikke placeret svømmehallen på havneområdet, men der er jo plads til andre spændende (kommunale) virksomheder ved siden af de mere traditionelle.

Et museum? F.eks. om byens udvikling fra spændende middelalderby til industriby - eller hvad med at skabe et kulturhus med plads til koncerter, små teater- og cabaretforestillinger, værksteder for unge og kreative og for familier? Eller plads til liberale erhverv.

Hvad med en gang for alle at få koblet Maglemølle og det store havneområde sammen - Maglemølle er ret et genialt område, et monument over byens industrielle periode, som sammen med havnen vil skabe kvantespring for byen og kommunen - eller et hotel til konferencer? - og til fordel for Næstveds nuværende og forhåbentlig kommende erhverv - så »come back« Torben Johansen.