Debat: Der er ingen vej udenom, Magnus Heunicke

Sjællandske forklarede lørdag den 8. februar, hvorfor vælgerne ikke længere hører Magnus Heunicke som en ivrig fortaler og frontkæmper for motorvejen Næstved-Rønnede: Som sundheds- og ældreminister blander man sig ikke i andre ministres sagsområder.

Men det undrer mig, at ministeren ikke blander sig i problemerne med Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Sjælland.

Her har han siden sin tiltræden været bemærkelsesværdig tavs.

Kritikken er ellers kommet som en lind strøm siden regeringsskiftet, blandt andet fra flere faglige lægesammenslutninger, ligesom brugertilfredsheden fortsat er i bund på fjerde år - også målt af de to regioner selv.

Jeg havde ellers sat min lid til, at Heunicke som ny sundhedsminister ville finde en løsning omkring Sundhedsplatformens fremtid, idet han som menigt folketingsmedlem i efteråret 2018 blandt andet skrev til mig:

»Så derfor mener jeg også, at vi skal til bunds i den sag. Og hvis Sundhedsplatformen er en større del af problemet end en del af løsningen, så skal det undersøges, hvilke muligheder vi har for at sadle om. Det er ikke min beslutning, men det vil jeg arbejde videre med på de indre linjer.«