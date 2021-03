Elmer Jakobsen mener, at der er en del at glæde sig over i Næstved Kommune, når det kommer til naturen. Arkivfoto

Debat: Der er en del at glæde sig over

Jeg havde forventet en opfølgning på, hvad det er Rosemarie Harslund har udrettet på egen grund for naturen. Det er altid inspirerende, at høre hvad folk går rundt og bedriver på egne arealer, mens man bliver meget træt, når det er bedrevidende som fortæller, hvad de syntes andre gør forkert.

Det er stort set er ulovligt i dag, og det har derfor givetvis myndighedernes interesse. Avisen kan med rette bruge lige så meget spalteplads på, ud over Rosemaries indsats for miljøet, at fortælle om den indsats Næstved Kommune samt mange private har udrettet. Kommunen har foræret store arealer til staten (for skatteydernes penge), og der er siden 2007 rejst 210 hektar skov. Der er således skov ved samtlige af byens indfaldsveje, hvor mange andre byer har det? Landbrugsarealet i Næstved Kommune er faldet gennem en lang årrække, og der er afgivet jord til skovrejsning, anlæggelse af søer, men også til veje og bebyggelser.