Lars Hoppe Søe mener, Rune Kristensen har fået en del galt i halsen. Foto: Anna C. Møhl

Debat: Der aflives ingen daginstitutioner og normeringerne bliver bedre

Rune Kristensen fra Konservative havde d. 21. december et debatindlæg omkring aflivning af private daginstitutioner, som viser, at de konservative ikke forstår hensigten med forslaget, og hvorledes det vil virke.

Ligeledes tillægger han Radikale Venstre og øvrige partier nogle motiver, som jeg som radikal ikke kan genkende. Så lad mig her nævne en række af de vigtigste kommentarer og fejlrettelser:

1) Partierne bag aftalen tilfører nu også ressourcer til de private dagtilbud, som betyder, at de også får mulighed for at sikre en bedre normering, ligesom i de offentlige tilbud.